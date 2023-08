So feiert Samy Deluxe den 50. Geburtstag der Hip-Hop-Kultur

Einen grossen Einfluss in seiner Entwicklung zum Künstler hatte auch seine Heimatstadt: «In Hamburg war die Szene sehr divers und ein interessanter Mix, eine wilde Zeit mit verschiedensten Partys in der Roten Flora [Autonomes Zentrum im Hamburger Schanzenviertel, Anm. d. Red.] oder besetzten Häusern in der Hafenstrasse», blickt der Musiker zurück. «Die verschiedensten Subkulturen sind aufeinandergetroffen. Im Vergleich dazu habe ich das Gefühl, dass die Stadt heute nicht mehr so edgy ist wie früher. Zum Beispiel gibt es weniger Jugendhäuser, also Orte, die Menschen zusammenführen und die massgeblich dafür sind, ob eine Szene entstehen kann.» Er selbst versucht, etwas weiterzugeben und die nächste Generation zu fördern. «Ich habe zum Beispiel einen Verein, der in allen Hip-Hop-Disziplinen für Jugendliche Workshops anbietet. In meinem Studio gehen auch junge Künstlerinnen und Künstler ein und aus und können sich ausprobieren.»