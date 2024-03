So fleissig ist König Charles III. trotz seiner Krebsdiagnose

Prinzessin Kate fällt weiterhin aus

Charles wurde in derselben Klinik behandelt wie seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42), die sich ebenfalls im Januar einer Bauchoperation unterzogen hatte. Seitdem nimmt auch sie keine Termine wahr. Zuletzt zeigte sie sich am 25. Dezember anlässlich des traditionellen Weihnachtsgottesdienstes in Sandringham. Seither gab es lediglich Paparazzi–Bilder, die Kate neben ihrer Mutter in einem Auto zeigen. Das US–Portal «TMZ» veröffentlichte sie.