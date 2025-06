So geht es den «Bachelors» ein Jahr später

Katja ist bereits zu ihrem Dennis gezogen

Am 17. Januar startete die besondere Staffel, das Finale lief am 20. März. Rebecca Hertlein und Katja Geretschuchin kämpften um das Herz von Dennis Gries. Der Rosenkavalier übergab seine letzte Rose an Geretschuchin, die ihn mit ihrem Lachen von Anfang an umgehauen hatte. Seitdem sind die beiden ein Paar. Ende 2024 unternahmen sie sogar den nächsten grossen Schritt: Geretschuchin zog zu ihm von Düsseldorf ins Allgäu. Ganz reibungslos verlief das allerdings nicht.