So geht es Jennifer Lopez ein Jahr nach der Scheidung von Ben Affleck

J.Lo spielt derzeit in vielen Filmen mit

Auch schauspielerisch läuft es rund für die zweifache Mutter: Anfang des Jahres erhielt sie bei den Variety Creative Impact Awards einen Preis für ihre Rolle im Wrestling–Biopic «Unstoppable» sowie für ihr Lebenswerk. Beim Sundance Film Festival feierte sie zudem die Premiere des Filmmusicals «Kiss of the Spider Woman», in dem sie an der Seite von Diego Luna spielt. Den Film, der im Oktober in US–Kinos startet, drehte sie laut «People» vergangenes Jahr während einer schwierigen Phase in der Beziehung mit Ben Affleck in New York. «Seitdem ist sie einen weiten Weg gegangen», zitiert das Magazin den Insider.