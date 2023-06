Sarah Ferguson lebt mit Prinz Andrew trotz Scheidung zusammen

Sarah Ferguson soll nach der Operation am Wochenende nach Hause nach Windsor zurückgekehrt sein, wo sie sich nun erholt, berichtet «BBC.com». In einem Statement drückte ihr Sprecher den «grossen Dank» der Herzogin «an das gesamte medizinische Personal aus, das sie in den letzten Tagen unterstützt hat». Sie sei vor dem Screening «symptomfrei» gewesen. Die Herzogin glaubt laut der Erklärung, «dass ihre Erfahrung die Bedeutung regelmässiger Screenings unterstreicht».