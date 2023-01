Der Geburtstag der künftigen Königsgemahlin wird überschattet von der Aufregung um Prinz Harrys (38) Memoiren, die am Dienstag (10. Januar) offiziell erscheinen sollen sowie seinen beiden Interviews, die am Sonntag bei ITV und CBS ausgestrahlt wurden. Darin schrieb und sprach der jüngere Bruder von William über alles, was ihn offenbar schon lange belastet. Themen sind vor allem psychologische und familiäre Probleme sowie seine Abneigung gegenüber der britischen Klatschpresse.