So grüsst Joko Winterscheidt erstmals vom «Rätsel-Karussell»-Cover

Gewonnen hat Joko Winterscheidt (43) das Staffelfinale von «Wer stiehlt mir die Show?» am Dienstagabend (8. Februar) zum zweiten Mal in Folge. Und dennoch thront er zum ersten Mal auf dem Cover des «Witzigen Rätsel-Karussells», das seit 9. Februar im Handel ist. In Staffel zwei hatte der siegreiche Winterscheidt diese Ehre Mitstreiterin Shirin David (26) überlassen, die sich während der Dreharbeiten verletzte.