«So haben wir dich nicht erzogen»: Dieser Kultfilm diente als Vorlage

Toleranz auf dem Prüfstand

Wenn Andreas' (Julian Pichler) Eltern Petra (Carmen Gratl) und Dietmar (Roland Silbernagl) aus Tirol eintreffen und dann noch Kneipenwirt Toni (Wolfgang Böck) seinen Senf dazu gibt, entsteht ein vielstimmiges Gespräch über Werte, Vorurteile und die Grenzen des eigenen Liberalismus. Hobmeier beschreibt den Kern des Films so: «Der Film beschäftigt sich mit mehreren Fragen: Möchte ich die anderen wirklich sehen, oder bleibe ich für die Bedürfnisse meiner nächsten Menschen blind?» Und sie räumt ein, dass das Projekt für sie ein Wagnis war: «Das kann super werden oder richtig in die Hose gehen. Das kann, wenn wir unaufmerksam sind, kippen und eine unfreiwillige Anklage werden.»