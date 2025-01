So hat sich Barron Trump seit dem ersten Amtseid verändert

Nach Trumps Amtseinführung 2017 beendete Barron das Schuljahr in New York und zog dann zu seinem Vater ins Weisse Haus. Während der Zeit in Washington besuchte Barron die St. Andrew's Episcopal School in Maryland. Nachdem Trump aus dem Präsidentenamt ausgeschieden war, zog die Familie nach Florida und Barron wechselte an eine Privatschule in Palm Beach. Vergangenes Frühjahr schloss er die High School ab und ist jetzt im ersten Jahr seines Studiums an der Stern School of Business der New York University .