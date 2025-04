So hat sich «The Big Bang Theory»-Star Simon Helberg verändert

Simon Helberg spielte in «The Big Bang Theory» ab dem Start der Sitcom im Jahr 2007 an der Seite von Johnny Galecki (49), Jim Parsons (52), Kunal Nayyar (43) und Kaley Cuoco (39) eine der Hauptrollen. Die Serie lief bis 2019. Helberg wirkte später unter anderem in der Krimiserie «Poker Face» von Regisseur Rian Johnson (51) mit. Zudem zog es den Serienstar nach dem Ende der Kult–Sitcom auch zum Film. In dem in Cannes prämierten Musical «Annette» war er an der Seite von Adam Driver (41) und Marion Cotillard (49) zu sehen. Es folgten weitere Filme wie «As They Made Us» mit Dustin Hoffman (87) oder «Space Oddity».