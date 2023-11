So heavy wird Kommissar Borowskis «Wacken-Tatort»

Nachdem in der Jacke ein Eintrittsband für das bevorstehende Heavy–Metal–Festival in Wacken gefunden wurde, macht sich das Ermittler–Team auf den Weg in die norddeutsche Provinz. Wenige Tage vor dem kultigen Mega–Spektakel eröffnen sie im örtlichen Bestattungsunternehmen ein improvisiertes Kommissariat und tauchen in den Kosmos Wackens ein. Unterstützung erhalten sie von der örtlichen Polizeibeamtin Waltraude Jensen (Regine Hentschel, 59), die ebenfalls eingefleischter Metal–Fan ist.