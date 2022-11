In einer überaus emotionalen und herzlichen Dankesrede hat die vierfach Oscar-nominierte Darstellerin Michelle Williams (42) von ihrer einstigen «Dawson's Creek»-Grossmutter Mary Beth Peil (82) geschwärmt. Bei den Gotham Awards in New York erhielt Williams am gestrigen Montagabend einen «Performer Tribute»-Award, und nutzte die Gelegenheit, um auf der Bühne über ihre enge Freundschaft mit Peil zu sprechen, die sie nach eigener Aussage in jungen Jahren sehr geprägt hat.