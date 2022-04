So ist es Ex-«Tatort»-Star Andreas Hoppe beim «Traumschiff» ergangen

Am Ostersonntag (17.4., 20:15 Uhr) sticht «Das Traumschiff» (ZDF) in Richtung «Mauritius» im Indischen Ozean in See. Mit an Bord ist diesmal neben anderen TV-Stars wie Janina Hartwig (60), Arabella Kiesbauer (53) und Wolfgang Stumph (76) auch der ehemalige «Tatort»-Liebling (1996-2018) Andreas Hoppe (61, «Ein Tisch in der Provence»). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Berliner Schauspieler von seinen Erlebnissen auf dem Kreuzfahrtschiff und an Land. Dabei gerät er auch ins Schwärmen über seine Filmehefrau, die von Ex-«Um Himmels Willen»-Star Janina Hartwig gespielt wurde - die beiden kannten sich schon vor dem Dreh.