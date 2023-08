So ist es Vivien Blotzki seit ihrem «GNTM»-Sieg ergangen

Sie postet sich oft sehr freizügig

Wer durch den Instagram-Account von Vivien Blotzki scrollt, merkt schnell: Diese junge Frau verfügt über sehr viel Selbstbewusstsein, was auch Moderatorin Heidi Klum (50) während der Show gefallen und gefördert hatte. «Heidi hat immer drauf geachtet, dass meine Kurven zu sehen sind und dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin», erzählte die Siegerin im Interview mit ProSieben. Und das zeigt die 23-Jährige nun ausgiebig. Auf ihrem Instagram-Account gibt es viele freizügige Bilder. Mit tiefem Ausschnitt, in durchsichtigen Klamotten oder gar ganz nackt nur mit einer kleinen Muschel bedeckt - Blotzki geizt nicht mit ihren Kurven. Auch bei Auftritten wie etwa zur Fashion Week Berlin zog sie die Blicke mit ihren knappen Looks auf sich.