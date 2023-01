So ist Heidi Klum ins neue Jahr gerutscht

Zuvor gewährte Klum, die offenbar in Aspen den Jahreswechsel verbracht hat, auch Einblicke in die Silvester-Feierlichkeiten. Mit dabei natürlich ihr Ehemann Tom Kaulitz (33) sowie dessen Zwillingsbruder Bill. Die drei sind auf Instagram zu sehen, wie sie unter anderem vor einem geschmückten Baum zu «Pump It Louder» von Tiësto & Black Eyed Peas tanzen.