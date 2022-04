So kam Daniel Aminati mit einem Fünf-Punkte-Plan aus der Drogensucht

Eine der wichtigsten Momente war, dass ich verstand, was für eine Macht in mir wohnt, wenn ich mich aus der Opferhaltung in die Eigenverantwortung begebe und mein Leben konstruktiv gestalte. Es ist extrem wichtig, sich seinen eigenen Wert zu schaffen, ohne ihn ständig von aussen einzufordern. Die eigene Wertigkeit entspringt im Optimalfall im ersten Schritt aus einer tollen und liebevollen Erziehung. Doch rundum intakte Familien gibt es kaum. So war diese auch bei mir nicht gegeben. Wir sind alle irgendwie auf der Suche, nach Glück und tiefer Zufriedenheit.