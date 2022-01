So kam die neue «DSDS»-Jury ohne Dieter Bohlen bei den Zuschauern an

Unzählige Jahre sass Dieter Bohlen (67) am Jurypult von «Deutschland sucht den Superstar». Doch Anfang 2021 wurde bekannt, dass der Pop-Titan nach der 18. Staffel nicht mehr Teil der Castingshow sein wird. Am 22. Januar ist «DSDS» nun in die neue Staffel gestartet - mit komplett frischer Jury. Doch wie kamen Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an?