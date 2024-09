So kommen Familien mit weniger Stress durch den Alltag

Familie bedeutet generell schon viel Organisation – der Schulstart hat noch mehr Aufgaben mit sich gebracht. Wie können Familien den zusätzlichen Stress bewältigen? Welche Tipps haben Sie, um den Familienalltag mit Schulkindern zu strukturieren?

Nora Imlau: Ein gemeinsamer Familienplaner ist hilfreich, in dem alle anstehenden Aufgaben übersichtlich aufgelistet sind und abgehakt werden können. Hilfreich ist ausserdem, sich selbst die Erlaubnis zu geben, sich Dinge leicht zu machen. So bieten viele Schreibwarengeschäfte etwa den Service an, alle Produkte auf der Materialliste der Schule zusammenzustellen, sodass Eltern sie nur noch abholen müssen. Das kann Zeit und Nerven sparen und den Start ins Schuljahr deutlich erleichtern. Am wichtigsten ist jedoch, mit viel Nachsicht und Gelassenheit durch die ersten Wochen des neuen Schuljahres zu gehen. Es ist ganz normal, dass die Routinen noch nicht ganz rund laufen, Kinder nach den Sommerferien morgens schwer aus dem Bett kommen und alle Fehler machen und Dinge vergessen. Tief durchatmen, in den Arm nehmen, weitermachen – und dieselbe Grosszügigkeit bitte auch bei sich selbst walten lassen.