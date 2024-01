So können Sie 2024 beim Reisen sparen

Torsten Schäfer, Kommunikationsleiter des DRV, rät auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news zum Gang in ein Reisebüro, denn dort würden Interessenten nicht nur umfassend beraten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter «kennen Tricks und Kniffe, um möglichst preiswert in den Urlaub zu kommen». Etwa für Familien mit Kindern, die auf die Ferienzeiten angewiesen sind, «bietet es sich an, möglichst früh den Sommerurlaub zu buchen. Dann ist die Auswahl am grössten und die Reisenden können ausserdem von den unterschiedlichen Frühbucherangeboten der Reiseveranstalter profitieren. Häufig sind diese auch noch mit speziellen Kinderermässigungen zu koppeln. »Derartige Frühbucher–Angebote könne es teils für nur 50 bis 60 Prozent des regulären Reisepreises geben.