So lange will Tim Mälzer «Kitchen Impossible» noch machen

Wer von Ihren Gegnern hat Sie bisher besonders beeindruckt?

Mälzer: Ich denke hier an Monika Fuchs. Aufgrund ihres Alters [geb. 1938] und der wirklich brutalen Anstrengung der Sendung. Das war imposant zu sehen, wie sehr sie sich da durchgebissen hat - was man ihr am Ende der Sendung auch ansehen konnte. Das Ganze ist schon enorm anstrengend. Und ich bin natürlich auch immer wieder von mir selbst beeindruckt (lacht). Mit welcher Bravour ich konsequent sehr gut herausschmecke und konsequent daneben koche. Wenn es in der Sendung nur um das Rausschmecken ginge, dann wäre ich Weltmeister. Da das Ganze aber auch etwas mit Kochen zu tun hat, bewege ich mich eher im Mittelfeld der Regionalliga. Was meinem Ego aber keinen Abbruch tut.