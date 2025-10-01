So lassen sich Hotel‑Schlafgeheimnisse in die eigene Wohnung holen

Hotelübernachtungen haben oft etwas Magisches: Man schläft schneller ein, wacht erholter auf – obwohl man unterwegs ist. Der Grund sind keine mystischen Bettengeister, sondern eine Reihe kleiner, durchdachter Details. Diese Prinzipien lassen sich auch in den eigenen vier Wänden umsetzen, um den Schlaf zu Hause ähnlich erholsam zu gestalten.