Im Juni 2022 hatte Justin Bieber nach einer Tour-Unterbrechung eine Erkrankung öffentlich gemacht. «Ich wollte euch ein Update darüber geben, was los ist. Wie ihr wahrscheinlich an meinem Gesicht sehen könnt, habe ich dieses Syndrom, das sich Ramsay-Hunt-Syndrom nennt», hatte Bieber am 10. Juni mitgeteilt. Er zeigte, dass er auf einer Seite seines Gesichts, die komplett gelähmt sei, unter anderem weder blinzeln noch lächeln konnte. «Es geht ihm jeden einzelnen Tag besser», hatte Hailey Bieber dann wenige Tage später in der US-Show «Good Morning America» Entwarnung gegeben.