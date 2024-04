So lässt sich aus einem überschaubaren Einkommen ein Vermögen aufbauen

Wie kann man das lernen, wenn man es nicht von Haus aus oder durch Schule oder Freunde vermittelt bekommen hat?

Kessemeier: Es ist in der Tat ein Jammer, dass es kein Schulfach für die persönliche Finanzplanung gibt. Mich wundert das aber auch nicht – dort lehren lebensfremde Menschen, die nicht viel ausserhalb der Schulbänke gesehen haben. Was soll man erwarten von Menschen, die es sich zwischen Besoldungsstufe A12 und A13 finanziell bequem gemacht haben und ETF für eine Girlgroup der GenZ halten? Und die Lehrpläne werden ebenfalls nicht von erfahrenen Unternehmern gestaltet. Sie entstehen in den verkrusteten Elfenbeintürmen der Kultusministerien. Mein Rat: Orientiere Dich an erfolgreichen Menschen, suche ihre Nähe, lese in Büchern und im Internet über sie und lerne von ihnen. Jeden Tag.