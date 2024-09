So läuft die Gedenkfeier für Trainer-Legende Christoph Daum ab

Die Fussball–Welt nimmt Abschied von Trainer–Legende Christoph Daum (1953 – 2024). Er war im August nach einem langjährigen Kampf gegen den Krebs im Alter von 70 Jahren verstorben. Am Donnerstag (12. September) findet um 15:30 Uhr die Gedenkfeier im Kölner Stadion statt. Unter dem Motto «Mach et joot, Christoph» haben Daums ehemalige Clubs – Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und der 1. FC Köln – gemeinsam eingeladen. So wird die mindestens 90 Minuten lange Feier gestaltet sein.