So läuft es für den ersten männlichen «GNTM»-Sieger Jermaine Kothé

Jermaine ist in Melsungen in der Nähe von Kassel bei seiner Mutter aufgewachsen. Schon früh träumte er von einem Leben in der Öffentlichkeit und hatte ein, zwei Foto–Shootings. Durch «GNTM» leckte er so richtig Model–Blut, es sei für ihn wie die Luft zum Atmen. «Mir ist es super ergangen, mega gut», zog er im Interview mit der «HNA» Anfang 2025 ein positives Fazit. An «GNTM» teilzunehmen, sei «eine der besten Entscheidungen in meinem Leben und auch eine der besten Zeiten in meinem Leben» gewesen. Sein Vorteil sei, dass er als Mann gewonnen habe. Deshalb bekommt er so viele Jobs, dass er vom Modeln und als Content Creator leben kann. «Ich laufe total viel und das Modeln ist jetzt schon was anderes. Es ist schon sehr, sehr viel momentan, aber ich bin auch immer all in, ich mache nichts unter 110 Prozent.»