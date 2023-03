So liebevoll gratulieren Mick und Gina Schumacher ihrer Mutter Corinna

Gina Schumacher gratuliert der «besten Mutter»

«So eine starke Frau, Corinna, du rockst» oder «Herzlichen Glückwunsch, Königin» heisst es in den Kommentaren zu Mick Schumachers Post, der aktuell (Freitagnachmittag, 3. März) auf über 350.000 Likes kommt. Von Tochter Gina Schumacher gab es zu Corinnas Ehrentag zwei bezaubernde Bilder mit Pferd zu sehen. Die 26-Jährige schrieb dazu: «Happy Birthday to the best Mum», oder auf Deutsch: «Herzlichen Glückwunsch an die beste Mutter». Gina und Mutter Corinna Schumacher teilen die gemeinsame Liebe zum Reitsport.