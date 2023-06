«Du hast dich nie darum gekümmert, was andere sagen»

Zu einem Videoclip, der die beiden beim Tanzen zeigt, schreibt der Deutsche, der wie Klum vor allem in den USA lebt und arbeitet: «Wow, 50 Jahre, von denen wir schon mehr als die Hälfte befreundet sind! Und in all dieser Zeit hat sich dein unendlich positiver Geist und deine seltene Fähigkeit, wirklich im Moment zu leben, nie verändert», schwärmt er von der «Germany's next Topmodel»-Chefin.