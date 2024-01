So lief das erste Aufeinandertreffen der Dschungelstars

So langsam wird es spannend: Die Kandidatinnen und Kandidaten von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» sind auf dem Weg in das Dschungelcamp. Bevor es so richtig losgeht, durften sie aber erstmal ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennenlernen. Das erste Aufeinandertreffen fand in Australien auf einer Luxus–Yacht statt. Dort trafen die Kandidatinnen und Kandidaten auch gleich auf das Moderatoren–Duo Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40).