So lief der Frankreich-Urlaub von Prinz William und Herzogin Kate

Die fünfköpfige Familie kehrte am Ostersonntag nach London zurück. Die Öffentlichkeit sei bewusst aussen vorgelassen worden, da sie einen echten Familienurlaub ohne Blitzlichtgewitter geniessen wollten. Die Royals seien in den französischen Alpen in einem Sechs-Schlafzimmer-Chalet eines Freundes der Familie untergekommen. George und Charlotte hätten private Skistunden genommen.