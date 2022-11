So nervös ist Lilly Krug vor ihrem Auftritt bei «Wetten, dass..?»

Im Beisein ihrer Mutter Veronica Ferres (57) wird Lilly Krug (21) am Samstagabend (ab 20:15 Uhr live im ZDF) das erste Mal in der legendären ZDF-Show «Wetten, dass...?» zu Gast sein. Die Nachwuchsschauspielerin freue sich «total auf die Sendung», verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.