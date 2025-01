So reagieren Ariana Grande und Demi Moore auf ihre Oscarnominierungen

Seit dem heutigen 23. Januar stehen die Nominierungen für die 97. Oscarverleihung fest. Einige der grössten Stars des Planeten sind zum ersten Mal überhaupt für einen Academy Award nominiert – und haben ihre Freude über die prestigeträchtige Preischance in der Zwischenzeit zum Ausdruck gebracht. So schrieb etwa Popstar Ariana Grande (31), die für ihr Spiel in «Wicked: Teil 1» auf einen Goldjungen als beste Nebendarstellerin hoffen darf, auf Instagram: «Ich kann nicht aufhören zu weinen.»