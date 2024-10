So reagiert Donald Trump auf die Haltung seiner Frau Melania

In einem Interview mit «Fox News» hatte Donald Trump (78) sich am Donnerstag zu der Meinung seiner Frau geäussert. Demnach hat es zu diesem Punkt in ihren Memoiren ein Gespräch zwischen dem Paar gegeben: «Wir haben darüber gesprochen, und ich habe gesagt: ‹Du musst schreiben, was Du glaubst. Ich werde Dir nicht sagen, was Du tun sollst.›» Weiter sagte Trump, dass die ehemalige First Lady von den Menschen «sehr geliebt» werde und ihrem Herzen folgen müsse. Und weiter: «Es gibt einige Leute, die in dieser Frage sehr, sehr weit rechts stehen, das heisst, ohne Ausnahme, und dann gibt es andere Leute, die das ein bisschen anders sehen.»