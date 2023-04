So reagiert Mehmet Kurtulus auf «Alltagsrassismus»

Ihre Figur, der undurchsichtige BKA-Beamte Cuma Ozan, muss im Zweiteiler «Mordach» einige sehr fremdenfeindliche Angriffe aushalten. Was halten Sie davon?

Mehmet Kurtulus: Für Kriminalhauptkommissar Cuma Ozan heisst es in der Tat vom Regen in die Traufe. Für ihn erweist sich der Wechsel von Frankfurt nach Mordach als ein Wechsel von einem Mafia-Clan zum nächsten. Schaut man von Mordach auf meine Figur, wird man den Ermittler verfluchen, blickt man dagegen aus meiner Perspektive auf das xenophobe Dorf, wird man vermutlich das Gegenteil denken. Eine der grossen Leistungen im Leben ist doch, einen Perspektivwechsel vornehmen zu können. Die Geschichte erzählt über die Ermittlungsarbeit hinaus von Ressentiments und Xenophobie - das heizt die Stimmung in Mordach erst richtig auf. Jede Figur ist nun gezwungen, Flagge zu zeigen. Das zeigt auch die Zerrissenheit jeder Figur, die durchaus nur Mitläufer in dieser vergifteten Atmosphäre sein kann und wieder nicht machen darf, was sie eigentlich will.