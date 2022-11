So reagiert Patrick Dempsey auf den Serienabschied von Ellen Pomeo

«Hat sie das wirklich? Hat man sie schliesslich erwischt», witzelte Dempsey in der Show «Jimmy Kimmel Live!», nachdem ihm der Moderator scherzhaft erzählte, dass Pompeo die Serie verlassen habe, nachdem sie dabei erwischt wurde, wie sie Pflaster vom Set gestohlen hat. Weiter witzelte Dempsey: «Können Sie sich vorstellen, was sie jetzt nach 19 Staffeln in ihrem Haus haben wird? Ein volles Krankenhaus.»