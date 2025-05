So regeln Jana Ina und Giovanni Zarrella ihren stressigen Alltag

Dass sie dabei trotzdem nahbar bleiben, zeige sich oft im Supermarkt oder beim Bäcker: «Die Leute sprechen uns an, als wären wir Freunde oder Nachbarn», so Jana Ina. «Mein Mann redet sowieso mit jeder Bäckerin, singt was, plaudert ... Solange die Leute nett sind, sind wir es auch – dann klappt alles.»