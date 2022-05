Lou-Anne habe sich von Anfang an «gross und selbstbewusst» präsentiert, merkt die «GNTM»-Chefin an. «Sie modelt mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr eine mega Präsenz und Ausstrahlung verleiht.» Die 18-Jährige ist zusammen mit ihrer Mutter Martina angetreten, beide stehen im Finale. Von Anfang an habe Klum den Kampfgeist und die Leidenschaft der 50-Jährigen gespürt. «Martina hat sich nicht nur in mein Herz gemodelt, sondern auch in das von vielen Kunden.»