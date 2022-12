So scheiterte Sam Worthington aus «Avatar 2» als Hollywood-Star

In diesem Zeitraum begann die langwierige Produktion von «Avatar: The Way of Water», die Worthington zurück in den Schauspiel-Olymp Hollywoods katapultierte. Der dritte Teil ist bereits abgedreht, und wird im Dezember 2024 in den Kinos erscheinen - gefolgt von Teil vier und fünf. Bis zum Jahr 2028 wird Worthington ins «Avatar»-Franchise eingebunden sein, wenn es nach den Plänen von James Cameron geht.