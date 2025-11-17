So sehr braucht Reinhold Messner seine Diane

Diane Messner: «Ich denke oft an seine Vergänglichkeit»

Seine dritte Frau Diane hatte Messner im Mai 2021 geheiratet. Vier Jahre später, im August 2025, erneuerten sie ihr Gelübde in Indien. Wohl nicht zum letzten Mal: «Wir werden das auch ein drittes, viertes und fünftes Mal machen. Reinhold ist ein Mensch, dem ich alles erzählen kann, mit dem ich alles machen kann», sagt Diane. Und weiter: «Ich liebe diesen Menschen so sehr, weil wir eins sind.» Der Altersunterschied aber ist auch eine Belastung für Diane: «Ich denke oft an seine Vergänglichkeit. Das ist so schlimm.»