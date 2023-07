«Er war die Liebe meines Lebens»

Shane hatte sich das Leben genommen, nachdem er aus dem Krankenhaus geflohen war. Dort sollte er eigentlich wegen Selbstmordgefahr beobachtet werden. Sein Tod war der schwerste Schicksalsschlag, den die Sängerin in ihrem bewegten Leben erleiden musste. Ihr letzter Twitter-Eintrag zeigt, dass sein Verlust ihr den Boden unter Füssen wegriss. Zu einem Foto mit Shane schrieb sie am 17. Juli: «Ich lebe seitdem als untote Kreatur der Nacht. Er war die Liebe meines Lebens, das Licht meiner Seele.» Und weiter teilte sie mit: «Wir waren eine Seele, zweigeteilt. Er war der einzige Mensch, der mich je bedingungslos geliebt hat. Ich bin verloren in diesem Sumpf ohne ihn.»