So sehr litten Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren «E.T.»-Kostümen

Tom und Bill Kaulitz (35) blicken in der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» auf Halloween zurück. Tom verkleidete sich auf der legendären Party seiner Ehefrau Heidi Klum (51) in New York bekanntermassen als «E.T.» – inklusive eines elektrisch steuerbaren XXL–Kopfs und riesigen Händen. Klum trug ein identisches Kostüm, das sich lediglich in einigen Accessoires unterschied. «Diese Kostüme sehen gar nicht so aus, aber die sind so dermassen unbequem gewesen, wirklich», erzählte er seinem Bruder Bill.