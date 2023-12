So setzt sich Schwimmstar Britta Steffen für Nachhaltigkeit ein

Britta Steffen fliegt nicht mehr

Besonders am Herzen liegt der ehemaligen Schwimmerin das UN–Nachhaltigkeitsziel 14: Leben unter Wasser. «Da geht es um gesunde Meere und gesunde Küsten – konkret, dass man der Versauerung der Meere entgegenwirkt», so die 40–Jährige. Aber auch Plastik sei ein grosses Thema: «Wenn wir zu viel Plastik verbrauchen, landet das in den Meeren, dann in den Mägen der Fische und irgendwann auf unserem Teller. Jeder von uns isst jede Woche eine Chipkarte mit. Das ist nicht so eine schöne Vorstellung.» Auch die Überfischung sei ein Problem.