So sexy feiert Salma Hayek ihren 56. Geburtstag

Bei Salma Hayek ist das Alter zweifellos nur eine Zahl. Die Schauspielerin zelebriert ihren 56. Geburtstag am 2. September mit einem sexy Video von sich auf Instagram. Darin tanzt sie in einem knappen, roten Bikini auf einer Yacht und strahlt in die Kamera. «Alles Gute zum 56. Geburtstag an mich», schreibt Hayek dazu.