So hat sich Matthias Schweighöfer (41) noch nie gezeigt. Für das neue Biopic «Girl You Know It's True» über die Milli-Vanilli-Stars Robert Pilatus (1964-1998) und Fabrice Morvan (56) schlüpft der Schauspieler in die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian (81). Natürlich darf Farians lange blonde Mähne dabei nicht fehlen. Ein erstes Foto zeigt Schweighöfer in seinem neuen Look.