Drei Kleider und drei Tage Party

So soll die Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ablaufen

Am heutigen Samstag geben sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz das Jawort. Prominente Gästeliste, drei Brautkleider und drei Tage Party in Palm Beach: So soll die pompöse Hochzeit ablaufen.