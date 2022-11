So spektakulär war Adeles Auftakt in Las Vegas

Noch bis zum 25. März 2023 wird Adele im Rahmen der «Weekends with Adele»-Shows in Las Vegas auftreten. Unter Tränen hatte Adele Anfang dieses Jahres in einem Instagram-Video nur 24 Stunden vor dem Start ihre geplanten Shows in Las Vegas abgesagt. In den sozialen Medien erfuhr die Britin daraufhin eine starke Gegenreaktion. In der TV-Show von Graham Norton (59) hatte die Sängerin im Februar aber versichert, dass die Auftritte «zu 100 Prozent» im Jahr 2022 stattfinden werden.