In der Jubiläumsstaffel von «Die Bachelorette» wird Jennifer Saro (27) ab 12. Juli (20:15 Uhr bei RTL und ab 5. Juli auf RTL+) auf die Suche nach dem Richtigen gehen. Dass Frau in der Datingshow ihr Liebesglück finden kann, hat im vergangenen Jahr Sharon Battiste (31) bewiesen. Mit ihrem Auserwählten Jan Hoffmann ist sie bis heute liiert. «Die Beziehung hat sich super entwickelt», verrät Battiste im Interview mit spot on news. «Wir ziehen bald zusammen und darauf freuen wir uns sehr.»