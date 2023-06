So steht es um Tom Hollands vierten «Spider-Man»-Film

2015 war bekannt worden, dass Tom Holland im MCU die Figur des Peter Parker (alias Spider-Man) spielen wird. 2016 war er erstmals in der Rolle zu sehen, in «The First Avenger: Civil War». «Spider-Man: Homecoming» erschien 2017, 2018 und 2019 war Hollands Spider-Man auch in «Avengers: Infinity War» und «Avengers: Endgame» dabei. Ebenfalls 2019 lief «Spider-Man: Far From Home» mit grossem Erfolg in den Kinos, «Spider-Man: No Way Home» folgte zwei Jahre später.