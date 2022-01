So stolz ist Mark Wahlberg auf seine Tochter Ella

Mark Wahlberg (50) hat auf Instagram einen seltenen Schnappschuss von seiner Tochter Ella (18) geteilt. Anlass ist ihr erster Jahrestag, den sie mit ihrem Freund James zelebriert. «Alles Gute zum einjährigen Jubiläum Ella und James», schreibt der Schauspieler zu einem Foto von dem jungen Paar. Darauf stehen die beiden Arm in Arm an einer romantischen Promenade und strahlen in die Kamera.