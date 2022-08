So stylisch urlauben die spanischen Royals auf Mallorca

Fester Termin im Sommer

Der Urlaub auf der Baleareninsel ist für das spanische Königshaus ein fester Termin im Sommer. Doch auch offizielle Termine stehen auf der Agenda. Am Sonntagabend nahm Letizia an der Abschlusszeremonie des Filmfestivals Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma teil und überreichte der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert (69) einen Preis. König Felipe trifft nach Angaben des Königshauses am Dienstag den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (50).