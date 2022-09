So stylt sich Topmodel Papis Loveday für die Wiesn

Loveday ist eines der bekanntesten Male Models der Welt und zieht mit seinen aussergewöhnlichen Looks regelmässig alle Blicke auf sich. Wenn er der Einzige ist, auf den alle Augen gerichtet sind, fühle er sich am wohlsten, gibt der 45-Jährige zu. «Das kann auch ein extravaganter Look sein», so der ehemalige «Promi Big Brother»-Kandidat. Es sei niemals zu viel. Auch am Donnerstagabend war er der Hingucker auf der Party in München.